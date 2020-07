Benevento. Foggia: "Glick? Grande esperienza. Llorente? Un top player"

Il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, è stato intervistato questa mattina dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli: ovviamente, visto il periodo, l'argomento principale è stato il calciomercato del club giallorosso. Queste le parole del dirigente della Strega:

CAMPIONATO - Abbiamo fatto qualcosa di incredibile: è grandioso vincere un campionato nel modo in cui lo abbiamo fatto. Di tutto questo il merito va a Pippo Inzaghi ed ai nostri ragazzi: sono loro i veri artefici del trionfo. Un gruppo così va preservato perché è dal gruppo che nascono risultati come i nostri. I valori che ci hanno portato alla vittoria sono altissimi.

REMY - E' un calciatore che aggiunge tanto in termini di esperienza e qualità e noi abbiamo bisogno di questo genere di calciatori.

GLICK - Non lo scopro io: è un calciatore che è stato per molti anni capitano sia nel Torino che nel Monaco. Ha una grandissima esperienza e sarebbe sicuramente utile a tante squadre. Lo seguo da tempo e, portarlo qui a Benevento, vorrebbe dire alzare sia l'aspetto tecnico che quello caratteriale della squadra.

LLORENTE - E' un top player e non solo per il Benevento. Parliamo di un giocatore straordinario che ha fatto molto bene a livelli molto alti. Tuttavia dalla stima al dire che è fatta per il passaggio al Benevento ce ne passa. Sto leggendo troppi nomi in giro e non vorrei si facesse confusione. Abbiamo già detto che aggiungeremo alla nostra rosa solo giocatori funzionali al progetto e non ne prenderemo molti. Il rischio è che si perda lucidità.

HAMSIK - L'ingaggio importante lo ha meritato per quanto fatto in carriera. In Cina tra poco ricomincia il campionato. Il fatto che il suo nome venga associato al Benevento fa piacere ma non sono sicuro faccia proprio bene ad una realtà come la nostra.