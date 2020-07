Potenza, si spera nel recupero di Dettori Torna dalla squalifica Giosa

Si giocherà alle 20.30 contro la Triestina al Viviani giovedì sera. Il Potenza potrà contare su due risultati su tre come due giorni fa contro il Catanzaro e punta dritto al secondo turno dove subentreranno le seconde classificate dei tre gironi. E' una sfida dal fascino particolare con le due squadre che si sono incontrate solo 4 volte in serie B nelle stagioni 63-64 e 64-65. E' sfida tra ex: il capitano Carlos França attaccante degli alabardati nella stagione 2016-17 prima di scendere nel capoluogo lucano e Gautieri tecnico dei giuliani già tecnico per 10 partite dei rossoblu da settembre a novembre 2008. Raffaele spera nel recupero a centrocampo di Dettori e riavrà in difesa Giosa.