Gladiator. Arrivano due importanti conferme in mediana

L'ASD Gladiator 1924 comunica che i centrocampisti Andrea Di Pietro e Aniello Vitiello hanno sposato il progetto nerazzurro anche per la stagione sportiva 2020/2021.

Andrea Di Pietro ha maturato già 129 presenze con la casacca sammaritana. Inizierà il suo quinto anno con questi colori e queste sono le sue parole dopo il rinnovo: “Sono felicissimo e orgoglioso di indossare ancora questa maglia. L’obiettivo è quello di fare quante più presenze possibili e toglierci tante soddisfazioni che meritano sia la società che i tifosi”.

Aniello Vitiello ha 93 presenze all’attivo con il Gladiator in tre anni: "La serietà e il progetto della società mi hanno spinto a restare per il quarto anno a Santa Maria Capua Vetere. Quando la società mi ha comunicato che aveva intenzione di continuare con me non ho avuto nessun dubbio, sono strafelice di rimanere".

Ufficio Stampa ASD Gladiator 1924