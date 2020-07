Bari, Frattali: "Playoff come i mondiali, vogliamo fare la storia"

Il portiere del Bari Pierluigi Frattali è carico in vista dei playoff.

L'estremo difensore biancorosso ha parlato attraverso i social ufficiali del Bari: “È un’avventura che, in un certo senso, ricomincia da zero, ma la voglia di dare il massimo in campo non è cambiata: ci attende un’esperienza nuova, siamo assolutamente carichi e non vogliamo farci sfuggire questa opportunità. Dal 13 luglio inizierà questa specie di mondiale e abbiamo tutte le carte in regola per scrivere una pagina della storia del Bari: non sono ammessi errori e non vediamo l’ora di tornare sul rettangolo verde. C’è voglia di guadagnarci questa promozione sul campo: dobbiamo essere consapevoli, però, che nessuno ci regalerà nulla. Il 22 luglio vogliamo veder festeggiare una città intera”.