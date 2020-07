Lecce. Liverani: "Una vittoria che vale molto più di 3 punti"

Le parole di mister Fabio Liverani al termine della gara contro la Lazio, vinta dai giallorossi per 2 a 1. Questo il suo pensiero dopo la partita:

Questa vittoria vale molto più di 3 punti. Questa squadra aveva trovato un percorso prima della sosta poi si è azzerato tutto. Abbiamo faticato molto, stiamo recuperando dei giocatori: quelli in campo oggi hanno dato tutto. Dopo un primo tempo eccezionale, ci siamo trovati sull'1-1 a causa dei nostri errori. In quei momenti c'è troppa tensione, mi auguro che questi punti pesanti facciano giocare i ragazzi con più serenità. I rientri di Majer e Deiola sono fondamentali per il nostro futuro. Nessuno dei ragazzi vuole mancare, le rotazioni sono necessarie: bisogna gestire bene le forze e le assenze.

Gabriel? È un ragazzo sensibile e l'errore per lui poteva essere un macigno. Ha tanta pressione e mi dispiace perchè ci mette tanta voglia: deve giocare con serenità ed essere alle volte più pratico che bello. Gli ho detto comunque di alzare la testa e di lavorare, che oggi ci ha fatto guadagnare dei punti. È un dispiacere crearci difficoltà da soli, dobbiamo assottiglia gli errori gratuiti che commettiamo.

Punti più con le big? Non possiamo scegliere dove e quando fare punti. Conosciamo le difficoltà della prima stagione in A. Dobbiamo essere bravi a recuperare le forze perché manca poco allo scontro diretto con il Genoa. Oggi è tornata la consapevolezza e questo può dare qualche pensiero in più alle avversarie.