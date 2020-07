Benevento. Inzaghi: "La vittoria? E' frutto di tre elementi basilari"

Intervistato da Sky, mister Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato della fantastica stagione dei giallorossi, della vittoria in campionato e dei record messi a segno:

"Il Benevento ha un gruppo straordinario. Il nostro segreto è che non ci siamo mai accontentati: onestamente, quando siamo arrivati ad avere un vantaggio di 10-15 punti sulle inseguitrici facevo fatica a pensare che i ragazzi non mollassero di un centimetro, invece siamo arrivati ad avere un vantaggio di 24-27 punti e ancora erano sul pezzo: senza questa mentalità non batti un record che resisteva da oltre 40 anni e non si vince il campionato di Serie B con 7 turni di anticipo. Abbiamo compiuto una impresa storica.

Mi fa piacere che i miei ragazzi abbiano capito cosa vuol dire vincere un campionato e cosa significhi entrare nella storia del calcio. Sono contento di essere stato il loro allenatore in questa impresa. Io sono sempre stato convinto che avremmo vinto perché abbiamo un presidente forte, un D.s. che mi conosce bene e una squadra tosta: quando ci sono questi elementi, come mi era già capitato a Venezia, e quando posso lavorare in tranquillità con il mio staff, di solito poi si ottengono risultati come quelli di quest'anno".