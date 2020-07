Bari, Bianco: "Il nostro momento è arrivato. Daremo il massimo"

Raffaele Bianco, centrocampista biancorosso, è intervenuto questa mattina ai microfoni di RadioBari, la radio ufficiale della società barese.

Il giocatore ha detto la sua sui playoff e sul momento della squadra. Queste le parole:

"Countdown? Lo stiamo facendo anche noi. E' arrivato il momento di tramutare l'energia accumulata, e riversarla in campo per arrivare al traguardo. Adesso che ci si avvicina inizia a salire la giusta tensione nervosa: è passato un sacco di tempo, non vediamo l'ora che sia lunedì per dare tutti noi stessi. Sto cercando di concentrarmi il più possibile sullo stare bene. Le altre partite? Ho visto qualche spezzone, non ho avuto una grandissima impressione: squadre fisiche, partite bloccate, conterà comunque quello che facciamo noi, al di là dell'avversario. Chi spero di incontrare lunedì? Innanzitutto i tifosi, spero arrivi una buona notizia. Circa le avversarie, non conosco la reale forza di tutti, dobbiamo fare noi le nostre cose in un certo modo. Dipende tutto da noi".