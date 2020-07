Bari, Berra: "L'attesa sembra infinita, non vediamo l'ora di giocare"

Sale la febbre playoff in casa Bari.

Tra i galletti oggi ha parlato Filippo Berra, intervistato da Telebari.

Queste le dichiarazioni del difensore biancorosso: "Un'attesa che sembra infinita, è da marzo che non giochiamo e non vediamo l'ora di tornare in campo. Adesso che abbiamo ripreso ad allenarci e fare partite, la sto vivendo bene. Man mano che si avvicinano i giorni l'ansia aumenterà, il campo è la miglior cura. Fisicamente sto bene, è stato diverso tornare allo stadio. Abbiamo fatto un'amichevole tra di noi domenica, ma è diverso che fare una partita, con lo stadio deserto. Domani potremo conoscere le nostre avversarie. Chi vorrei? Meglio non rispondere. Quelle del nostro girone sono buone squadre, ma anche Reggiana e Carpi sono forti. Pubblico? Sarà diverso non avere la spinta dei tifosi, dobbiamo trovare le forze dentro di noi. Il calore della città lo sentiamo, è bellissimo vedere gli striscioni sui balconi".