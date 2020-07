Real Agro Aversa. Arriva una "freccia" dalle Aquile Rosanero Caserta

Il Real Agro Aversa si regala il promettente 23enne Ndiogou Ndiaye, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia delle Aquile Rosanero in Promozione ed è stato uno dei protagonisti assoluti della categoria. E' sempre stato un obiettivo del presidente Guglielmo Pellegrino e del direttore sportivo Paolo Filosa che, appena hanno potuto, l'hanno tesserato per la prossima Serie D che vedrà i colori granata protagonisti in giro per l'Italia.

"Ho voluto firmare con il Real Agro Aversa il primo giorno possibile, anche perché aveva dato la mia parola sia al presidente Pellegrino che al direttore Filosa, con il ds che ha provato a portarmi in granata già a dicembre ma ho voluto fortemente rispettare l'impegno preso con le Aquile Rosanero - ha detto il giovane con alle spalle già numerose presenze in Serie D con Massese, San Nicolò e Avezzano -. Sono molto contento di questa nuova avventura, sarà bello giocare contro quei tifosi che ho già visto all'opera l'anno scorso a Lusciano contro le Aquile sia all'andata che al ritorno. In questi giorni non nascondo di aver ricevuto numerose telefonate, ma la stretta di mano per me è sacra e per la stagione 2020-21 giocherò con la maglia granata. Non vedo l'ora di iniziare e di poter dare una mano a mister De Stefano e a tutta la squadra".

Ufficio Stampa Real Agro Aversa