Monopoli-Ternana, Gallo: "Sono arrabbiato, spero lo siano anche gli.."

Il tecnico della Ternana, Fabio Gallo, nella giornata di ieri, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida con il Monopoli, valida per il primo turno nazionale dei play off di Serie C.

"Non sappiamo come stanno fisicamente, ma conosciamo le loro qualità e il loro modo di giocare - riporta Ternananews.it - Dobbiamo cercare di vincere, questo è chiaro, così come abbiamo provato a fare contro la Juventus U23 e contro il Catania. Nessuno ha mai pensato di fare calcoli, sappiamo che a Monopoli non abbiamo altri risultati a disposizione ma dobbiamo anche garantirci sempre la possibilità di non uscire dalla partita".

Gallo torna sul match contro i rossazzurri per presentare quello di domani: "L'altra sera avevamo preparato la gara in maniera diversa rispetto a quello che è stata nel primo tempo e infatti nella seconda metà del match abbiamo fatto quello che dovevamo fare dall'inizio. Chi pensa che sia più facile quando hai due risultati su tre, capisce poco".

Gallo sprona i suoi: "Oggi sono incazzato perché è giusto che lo fossi, spero che la squadra lo sia come me. Sono arrabbiato per certe cose che non mi piacciono, mi riferisco allo spogliatoio e al campo. Sono consapevole dell'importanza della partita di domani e lucido".