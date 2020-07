Monopoli-Ternana, Scienza: "L'aspetto mentale farà la differenza"

Il tecnico del Monopoli, Giuseppe Scienza, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida con la Ternana, valida per il primo turno play off.

"Sarà una gara tra attacchi importanti e difese solide, io ho sempre detto che la Ternana è una delle più forti del campionato e ha sempre espresso un buon calcio. - commenta Scienza - Come arriviamo? Questa è la vera incognita, non facciamo una partita seria da quattro mesi, potremmo essere più freschi ma anche arrugginiti, loro invece ne hanno già fatte tre di partite. Abbiamo fatto un buon lavoro, credo che la squadra stia arrivando con la gamba giusta all'appuntamento, l'aspetto mentale farà la differenza".