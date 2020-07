Monopoli-Ternana, le probabili formazioni

Dopo più di quattro mesi dall'ultimo incontro ufficiale, il Monopoli è pronto per tornare in campo nel primo turno fase nazionale dei Play Off. Il Gabbiamo incontrerà sulla sua strada la Ternana di mister Fabio Gallo, avversario tosto, reduce dalla sfide con Avellino e Catania, entrambe terminate in parità. I biancoverde avranno dalla loro due risultati su tre in virtù della migliore posizione in classifica.

QUI MONOPOLI - Pochi dubbi per Scienza che potrà schierare la sua formazione migliore. Il modulo sarà il 3-5-2 con Rota, De Franco e Mercadante che difenderanno la porta di Menegatti. A centrocampo Tazzer potrebbe essere preferito a Hadziosmanovic. Sulle due corsie laterali, invece, spazio a Carriero e Piccinni. In attico il tandem Fella-Jefferson.

QUI TERNANA - Quarto impegno post-Covid per le Fere. Mister Gallo, con un solo risultato a disposizione per il passaggio del turno, si affiderà al 4-3-3. In difesa la coppia dei centrali sarà composta da Diakite e Bergsmelli con Parodi e Mammarella sulle due corsie laterali. A centrocampo Paghera e Verna si giocheranno una maglia da titolare. In attacco Ferrante, decisivo nel sfida con il Catania, andrà a comporre il tridente con Partipilo e Furlan.

PROBABILI FORMAZIONI

MONOPOLI (3-5-2) Menegatti, Rota, De Franco, Mercadante, Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma, Fella, Jefferson

TERNANA (4-3-3) Iannarilli, Parodi, Diakite, Bergamelli, Mammarella, Paghera, Palumbo, Salzano, Furlan, Partipilo, Ferrante