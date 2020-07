Bitonto Calcio, pres. Rossiello: "Le prime 4-5 sfide fuori casa"

Il Bitonto, dopo aver conquistato la storica promozione in Serie C, è già a lavoro per programmare la prossima stagione. Tra le prime difficoltà incontrate dalla società c'è quella relativa allo stadio. Il presidente Rossiello, intervistato dai microfoni di Telenorba, ha annunciato che la formazione neroverde disputerà le prime sfide di campionato lontato dal Città degli Ulivi.

Queste le sue parole:

"Purtroppo le prime 4-5 partite le disputeremo fuori casa. Contiamo di tornare nel nostro impianto per la prima decade di novembre. Adesso dovremo cercare nelle vicinanze un campo alternativo per i primi match: vedremo se Bari piuttosto che Bisceglie".