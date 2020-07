Fasano, anche Laterza ai saluti: il tecnico è ad un passo dal Taranto

Continua la rivoluzione in casa Fasano. Dopo gli addii ufficiali di Diaz, Ganci e Corvino, il prossimo a salutare il sodalizio biancazzurro sarà il tecnico Giuseppe Laterza, ormai prossimo ad accomodarsi sulla panchina del Taranto.

Accelerata decisiva nella giornata di ieri da parte del presidente Giove e del ds Pagni per strappare il tecnico fasanese DOC proprio alla compagine del presidente Franco D'Amico.

Laterza dunque è ad un passo dall'addio alla squadra della sua città dopo ben 7 stagioni in cui ha conquistato la vittoria di due campionati (Promozione ed Eccellenza), 1 Coppa Italia di Promozione e due salvezze consecutive nel campionato di Serie D. Ciliegina sulla torta poi la finale di Coppa Italia di Serie D conquistata quest'anno ma non disputata a causa del Covid-19, non per ultimo poi la valorizzazione di numerosi giovani.

Un profilo giovane ma allo stesso tempo esperto quello di Laterza ormai pronto al definitivo salto di qualità.