Casertana. La conferenza di presentazione del tecnico Guidi

La Casertana ha presentato ieri pomeriggio il nuovo allenatore, mister Federico Guidi, e lo staff tecnico che guiderà il team del presidente D'Agostino nella stagione 2020/21.

“Voglio ringraziare la famiglia D’Agostino ed il direttore Violante. Essere qua è motivo d’orgoglio. Rappresentare la Casertana è una responsabilità che ci riempie d’orgoglio. Siamo motivati", queste le prime parole di mister Guidi ai media presenti.

Il tecnico gode fin da subito della fiducia incondizionata del club, come si evince dalle parole del Responsabile dell'Area Tecnica, Salvatore Violante: "Primo tassello fondamentale. La storia e la carriera di mister Guidi parlano da sole. E’ l’uomo giusto per la Casertana. Sulle sue capacità sue e dello staff non ci sono dubbi. Si tratta di persone adatte a rappresentare questi colori in giro per l’Italia. Sono certo che la scelta sia quella giusta e spero che il campo ci dia subito ragione”.

Il presidente D'Agostino si è soffermato anche su un aspetto ulteriore e molto importante legato alla prossima stagione agonistica, la posa del manto erboso sintetico al "Pinto": "Realizzeremo subito uno dei migliori sintetici in circolazione. Credo che sia fondamentale per noi. A prescindere dal problema di un terreno di gioco che non era dei migliori".