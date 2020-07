UFFICIALE - Molfetta, arrivano due rinforzi per il centrocampo

Il Molfetta Calcio è già a lavoro per programmare la prossima stagione che vedrà il sodalizio biancorosso impegnato nel campionato di Serie D.

In giornata, la società ha ufficializzato i primi due innesti. Si tratta di Gogovski e Lamacchia, nella passata stagione rispettivamente nel Gravina in D e nel Barletta in Eccellenza.

Hristo Gogovski, bulgaro, classe ’93, è un centrocampista mancino in grado di coprire diversi ruoli nella mediana privilegiando la posizione di mezzala sinistra, ruolo ricoperto anche nella scorsa stagione a Gravina dove ha totalizzato 17 presenze condite da 2 reti.

Davide Lamacchia, classe 2000, è un esterno mancino in grado di giocare in diversi moduli di gioco, con difesa a 3 o a 4, come esterno basso o alto. Proveniente dal settore giovanile di Barletta, con la squadra biancorossa disputa gli ultimi due campionati di Eccellenza da under risultando spesso tra i migliori.