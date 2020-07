Benevento. Inzaghi: "Cosa posso chiedere ancora ad un gruppo così?"

Conferenza stampa pre-gara per mister Inzaghi alla vigilia dell'impegno casalingo del Benevento contro il Venezia. Queste le parole del tecnico giallorosso ai media:

"Riscattarci mi pare troppo, forse ci siamo abituati male: quanto successo a Crotone era preventivabile. Non posso chiedere più nulla ai ragazzi dopo quanto fatto fino ad oggi: hanno fatto qualcosa di epico e posso solo chiedergli di onorare gli impegni fino alla fine. Giocherà chi vedrò più in palla. Ho urlato negli spogliatoi nella gara di Crotone ma poi, guardandomi allo specchio, mi sono detto che non potevo proprio accusarli di nulla. Gli ho chiesto di vedere queste gare come una sorta di precampionato per la Serie A. In questi due giorni li ho visti bene e faremo una bella partita.

Vokic non ci sarà, Viola e Sanogo sono sulla strada del recupero, sabato si alleneranno con noi e mi auguro di averli entrambe a Trapani.

Per la formazione ho ancora due giorni. Barba se sta bene gioca da titolare anche perché avremo l'assenza di Caldirola. Hetemaj e Sau stanno bene e potrebbero partire dal 1'. I giovanni li metterò se meriteranno e se ci sarà l'occasioni: non vanno caricati di responsabilità. Record? Penso che ogni partita sarà motivo di crescita per tutti e basta ma conoscendo i ragazzi so che affronteranno il Venezia nel modo migliore. Loro sono a caccia di punti ma vogliamo onorare l'impegno casalingo.

L'accoglienza avuta a Venezia all'andata è sotto gli occhi di tutti, c'è Modolo che è un ragazzo straordinario al quale sono molto legato e ci sono tanti dirigenti che c'erano quando c'ero anche io. Detto questo, mi conoscono e sanno che nei 90' sarò un avversario ma da domani sera in poi farò il tifo per loro e perché mantengano la categoria.

Il caldo? Non invidio chi deve lottare punto a punto in questo momento, per fortuna siamo riusciti a chiudere il discorso in anticipo. Spero che torni la gente sugli spalti perché il calcio senza tifosi non è calcio.

Del ritiro non abbiamo ancora parlato perché non ci sono ancora date ufficiali ed è anche difficile programmare. E' una tappa fondamentale della stagione per me e questo campionato ne è la prova. Cercheremo di capire al più presto il programma per la prossima stagione.

Antei non deve avere fretta. Sta migliorando velocemente ma non abbiamo voglia di rischiare. Sarà sicuramente pronto per il prossimo campionato.

Noi come l'Italia del 2006? Il tratto comune è l'unità del gruppo: oggi come allora la coesione ha fatto la differenza. Nessuno, nemmeno io, avrei scommesso su una nostra vittoria tanto netta ma abbiamo lavorato tanto e meritato il successo.

Tra i pali giocheranno Manfredini e Gori ma non ho ancora deciso quali: forse domani o le prossime. L'unico stanco è Moncini che ha dovuto giocarle tutte: al suo posto Sau o Di Serio se non dovesse farcela.

Sau per qualità può giocare in tutti i ruoli dell'attacco ma credo che renda meglio con una punta di peso accanto.

Penso che il Crotone, per qualità della rosa e per gioco, credo che meriti il secondo posto. Il Frosinone, specie per la presenza di Nesta, merita la mia simpatia. Insieme a loro due c'è anche il Cittadella sul quale ormai non c'è più molto da dire. Non dimenticate l'Empoli che ha un organico ed un allenatore molto importanti".