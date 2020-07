Bari, Laribi: "Affronteremo i playoff per vincerli, siamo carichi"

Il trequartista del Bari Karim Laribi ha parlato a Telebari dei playoff sempre più vicini.

Queste le sue dichiarazioni: "Siamo carichi, un po' in ansia perché da tanto non giochiamo. Io come la vivo? Metà e metà. Ci sono momenti in cui non ci penso, altri in cui un pizzico di ansia sale, fa parte del gioco. Le altre partite? Non le guardo, penso solo a quello che potremo fare noi. I playoff? Non c'è una formula per affrontare partite del genere: bisogna affrontarli per vincere, c'è un po' più di paura perché poi puoi non avere più chance, ma questo non deve essere un peso, deve essere una motivazione in più. La partitella al San Nicola? E' stato bello, indossare la propria maglia, è bello ritrovare tutto questo".