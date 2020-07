UEFA. Confermate le sedi per la Champions e EL: ecco la decisione

Giungono conferme per quanto riguarda le sedi Champions League e Europa League. Secondo quanto ha riportato Sky Sport, per la Champions sono state confermate le sedi di Torino e Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale. Dunque, l'Allianz Stadium ospiterà la gara di ritorno tra Juventus e Lione - si riparte dal vantaggio per i francesi di una rete a zero - al Camp Nou, invece, andrà in scena Barcellona-Napoli, si riparte dal pareggio del San Paolo.

Per l'Europa League le gare saranno uniche senza andata e ritorno, in Germania. Per le italiane, impegni ostici per la Roma che affronterà il Siviglia e l'Inter che troverà il Getafe.