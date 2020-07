Bologna-Sassuolo 1-2, i neroverdi espugnano il Dall'Ara

Seconda vittoria consecutiva per il Sassuolo che sconfigge il Bologna allo stadio Dall'Ara con il punteggio di 2-1. Nel primo tempo meglio i padroni di casa che sfiorano il vantaggio in un paio di circostanze con Palacio, ma sono i neroverdi a colpire nel finale di tempo. Minuto 41, sventagliata di Haraslin per Berardi, il quale stoppa il pallone e dopo una finta insacca alle spalle di Skorupski. Il raddoppio neroverde arriva al 56' con il giovane Haraslin che sfrutta un pallone vagante nell'area rossoblu e trova il suo primo gol in Serie A alla quinta presenza. Nel finale di partita arriva il gol di Musa Barrow che rende meno amara la sconfitta e fissa il risultato sul 2-1 in favore del Sassuolo.