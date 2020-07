Gladiator. Importante rinnovo per il reparto arretrato

L'ASD Gladiator 1924 comunica che il difensore centrale Maurizio Maraucci ha raggiunto l’accordo per la stagione 2020/2021.

Maurizio Maraucci, classe '84, esperienza da vendere con oltre 300 presenze in serie D, al suo terzo anno col Gladiator. "Senza ombra di dubbio la vicinanza che ha avuto la società nei nostri confronti e la serietà in questo brutto periodo Covid-19, hanno fatto sì che non ci pensassi due volte a restare in questo progetto Gladiator. Ringrazio la società che ha voluto fortemente che io restassi qui a Santa Maria Capua Vetere. Metterò a disposizione della squadra e soprattutto dei giovani la mia esperienza per aiutarli nella crescita sportiva”.

Ufficio Stampa ASD Gladiator 1924