Foggia, Landella: "Pretendiamo garanzie e solidità economica"

Dopo il comunicato stampa diffuso dal Foggia poco fa, sono arrivate anche le parole del sindaco Franco Landella che si è affidato alla propria pagina Facebook per fare il punto sulla riunione odierna tra l'amministrazione comunale, la società rossonera e i soci della Follieri Capital Limited, svoltasi a Palazzo di Città. Questo il post integrale:

"Questo pomeriggio, assieme all'assessore Sergio Cangelli, al consigliere delegato allo Sport, Danilo Maffei, e al dirigente allo Sport e Servizi Finanziari, Carlo Dicesare, a Palazzo di Città ho incontrato i rappresentanti del Calcio Foggia 1920 accompagnati da Raffaello e Pasquale Follieri.

Si è discusso della proposta di acquisto da parte del gruppo Follieri del 50% della Corporate (società che fa capo al presidente Roberto Felleca e alla socia Maria Assunta Pintus), oltre alle quote societarie di Davide Pelusi (pari al 20%) per la somma di 1.300.000 euro.

Prima di entrare nel merito di una proposta sotto il profilo tecnico-gestionale, come Amministrazione comunale abbiamo preteso delle garanzie sotto il profilo finanziario da parte del gruppo Follieri.

Premesso che la proposta in questione è comunque sottoposta alla condizione che la socia Pintus eserciti o meno il diritto di prelazione per le medesime quote allo stesso prezzo, si è convenuto che tra il cedente ed il cessionario venga stipulato un contratto preliminare condizionato al versamento immediato della somma pattuita da versare su un conto deposito vincolato intestato al notaio Rogante.

Ribadendo, quindi, che all'Amministrazione comunale interessa esclusivamente la credibilità e la solidità economica di ogni progetto tecnico in relazione alla nostra squadra di calcio, pretenderemo analoghe garanzie nei confronti di chiunque manifesti interesse per l'acquisto delle quote del Calcio Foggia 1920, invitando l'attuale compagine societaria a valutare attentamente ogni proposta che dovesse pervenire".