Niente da fare per il Monopoli che deve salutare i play off. Al Veneziani i ragazzi di mister Scienza, alla prima partita di questi spareggi, si arrendono alla Ternana. Decisiva per le fere la rete nella ripresa di Aniello Salzano.

Gli umbri accedono cosi ai quarti di finale dei playoff. Per il Monopoli, invece, sarà ancora Serie C.