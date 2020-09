Sabato in campo Locri-San Luca: ammesso il pubblico, la nota

E' in programma nella giornata di sabato una gara amichevole tra il Locri e il San Luca, programmata allo stadio Macrì.

La sfida vedrà la presenza del pubblico, per la prima volta dopo lo stop causa Covid, sino però a 1000 persone.

Ecco la nota del club amaranto:

Nella giornata del 05/09/2020 presso lo stadio “G.R. Macrì” di Locri è previsto un incontro amichevole tra il Locri e l' ASD San Luca 1961 alle ore 16.30.

La partita segnerà un momento importante e di ripresa dopo le vicissitudini causate dalla pandemia legata al coronavirus, ma allo stesso tempo è richiesta da parte di tutti una presa di responsabilità importante. Se da un lato le società con estremo rigore si stanno attenendo ai protocolli, dall’altro per non vanificare gli sforzi di tutti, chiediamo al pubblico di attenersi ad ogni disposizione emanata in tema di contenimento del contagio da Covid-19 , sia per la salute, che per evitare le sanzioni previste dalla normativa vigente, per cui si invitano tutti gli spettatori (saranno consentiti al massimo 1000 accessi), che vorranno assistere alla partita a mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro e che la permanenza allo stadio è subordinata all’indossare correttamente la mascherina.