Benevento. Ufficiale: Caprari in prestito con diritto di riscatto

Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’UC Sampdoria, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Caprari.

Caprari, attaccante, arriva in giallorosso dopo la doppia esperienza nella passata stagione con le maglie di Sampdoria e Parma. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, il classe ’93 ha esordito in Serie A il 7 maggio del 2011 in Roma-Milan (0-0). L’anno seguente, nel mercato di gennaio, il passaggio al Pescara dove in sei anni di permanenza (158/32) ha conquistato due promozioni nella massima serie. Nella stagione 2017/18, il trasferimento alla Società blucerchiata