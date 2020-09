Ginosa, ai microfoni Vito Labalestra

Vito Labalestra, nuovo calciatore del Ginosa, ha parlato ai microfoni della pagina ufficiale della società biancazzurra. "Penso che la scelta di Ginosa sia positiva soprattutto per la mia crescita. Il mister potrà aiutarmi molto in questo percorso, considerando il ruolo in cui mi sta provando" sono state le prime parole del giovane difensore ex Castellaneta.

Il curriculum di Labalestra, classe 2001, risulta piuttosto interessante. Dopo diverse esperienze nel settore giovanile del Lecce, gioca con la casacca dell'Andria e dell'Altamura prima di passare al Matera e, infine, al Monopoli. La scorsa stagione si è ben distinto con la maglia del Castellaneta e in questa stagione, in Eccellenza, con la casacca del Ginosa sarà uno dei punti fermi della difesa. Dunque, per Vito Labalestra si prospetta una stagione ricca di emozioni positive poiché il massimo campionato dilettantistico rappresenta sempre un'ottima vetrina per approdare nel grande calcio.