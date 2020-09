Taranto, Laterza: "I ragazzi hanno mostrato professionalità"

Il tecnico Laterza analizza ai microfoni di Studio 100 il ritiro della sua squadra a Pietralunga, in attesa della nuova stagione di Serie D. "Sono piuttosto soddisfatto per quello che hanno dimostrato i ragazzi. Ho notato una certa professionalità da parte loro. Certamente, cercheremo di migliorare sempre di più ora che siamo tornati a casa e ricominceremo ad allenarci" ha specificato l'allenatore ex Fasano.

Tuttavia, l'obiettivo primario per una piazza come Taranto è quello di ritrovare al più presto la continuità nel gioco e nei risultati, in modo tale da conquistare categorie superiori. Per il tecnico Laterza, prima di far ciò, è fondamentale costruire un gruppo solido in grado di mostrare un determinato feeling. "L'importanza del ritiro è proprio quello di compattare i ragazzi e capire le qualità anche dal punto di vista morale. Siamo sulla strada giusta" ha concluso l'allenatore del Taranto.