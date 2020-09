Ginosa, ai microfoni Antonello Donno

Antonello Donno, classe 2001, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della pagina ufficiale del Ginosa. Il giovane calciatore arriva dal settore giovanile del Ginosa e, dunque, potrebbe essere una grande opportunità disputare un campionato importante come quello dell'Eccellenza.

"Abbiamo creato un bel gruppo per la prossima stagione. Ci siamo integrati bene e, soprattutto, speriamo di fare grandi cose" ha sottolineato Donno. Il lavoro continua dal Teresa Miani di Ginosa, in vista della prossima stagione 2020-2021. "Il lavoro dello staff richiede tanto impegno. Corriamo ogni giorno per arrivare preparati nel migliore dei modi".