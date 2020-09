Taranto, Montervino: "Anteponiamo i fatti alle parole"

Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto, ha concesso un'intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, analizzando la situazione inerente al calciomercato rossoblù. Il diesse evidenzia: "Mancano gli ultimi tasselli, che conto di assicurare per tempo in vista della seconda parte della preparazione da svolgere in sede. Siamo sulle tracce di un difensore centrale over mancino, attaccante e alcuni under. Gli annunci potrebbero arrivare a breve". Inoltre, Montervino sottolinea: "Il fatto di chiamarci Taranto, ci impone di essere competitivi contro qualsiasi avversario. Nella nostra filosofia di lavoro anteponiamo i fatti alle parole".