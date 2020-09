Potenza, preso Spedalieri Si monitorano Pozzer e Zini Torna Souarè

Si sta muovendo con decisione il Potenza sul mercato nelle ultime ore. Il club rossoblu ha preso il difensore classe 2002 Jonathan Spedalieri dalla Fiorentina con la formula del prestito secco. Nel'ultima stagione il calciatore siciliano ha militato nell'Under 17 e 18 viola. Mentre sul fronte portiere la società potentina non molla la presa sul portiere classe 2001 Giacomo Pozzer seguito anche dal Monopoli. Sul fronte attacco dovrebbe arrivare Andrea Zini, nell'ultimo campionato all'Arezzo. Per il momento è stata notificata la diffida di reintegro in rosa dell'attaccante Talla Souarè che non era stato convocato, ma il club opporrà le sue ragioni, compresa l'intesa con Cicchetti.