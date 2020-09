UFFICIALE - Brindisi, firmano Nives e Zanchi. Riconferma per Maglie

Non solo over, il mercato in entrata del Brindisi è focalizzato anche e soprattutto sugli under: nelle ultime ore infatti la società biancazzurra ha ufficializzato gli ingaggi dei calciatori Ruben Nives e Carlo Zanchi, oltre alla riconferma di Giuliano Maglie.

Difensore classe 2000, originario di Brindisi, Nives si è formato nel settore giovanile del Lecce, poi il passaggio al Savoia con la quale in Serie D totalizza ben 34 presenze ed un gol. Nell'ultima stagione si è diviso invece tra Audace Cerignola e Fidelis Andria, club dalla quale proviene. Il terzino arriva in biancazzurro con la formula del prestito.

Centrocampista palermitano classe 2001, Zanchi vanta importanti trascorsi nei settori giovanili di Palermo e Trapani. Successivamente il passaggio al Cus Palermo in Eccellenza siciliana, prima dell'esperienza in Serie D con la maglia della Gelbison, compagine dalla quale proviene.

Riconferma infine per Giuliano Maglie: l'esterno brindisino classe 2001 di proprietà della Sampdoria è giunto in riva all'Adriatico nella passata stagione dove ha ben figurato tanto da meritarsi anche per quest'anno la conferma nella rosa biancazzurra.