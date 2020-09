Cittanovese batte 3-2 la Palmese: in gol il trio delle meraviglie

La Cittanovese batte 3-2 la Palmese in una sgambata giocata al Proto-Morreale.

In gol Silenzi, Crucitti e Dorato per i giallorossi, mentre per i ragazzi neroverdi in gol Ansoumana e Barrese.

La formazione di mister Germano si presenta con molti ragazzi, c'è da capire se si lavorerà su questa rosa oppure ci saranno nuovi innesti.

Ecco gli schieramenti iniziali:

Cittanovese (3-4-2-1): Latella; Petrucci, Corso, Scuderi; Isabella, Fuschi, Lo Nigro, Lo Sasso; Crucitti, Silenzi; Dorato. All. Infantino.

Palmese (4-4-2): Zoccali, Zito, Mendes, Gueyè, Zumbo, Ndione, Mancuso, Kebe, Ansoumana, King, Barrese. All. Germano.