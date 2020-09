Cittanovese, Infantino: "Bene l'applicazione del gruppo"

Vince la Cittanovese nella nuova sgambata contro la Palmese. Al termine della gara, il tecnico Infantino ha parlato delle sue impressioni sulla prova dei suoi:

“I ragazzi anche oggi hanno ricercato la giocata provata in allenamento e hanno dato fiducia alle idee costruite in questi giorni. È chiaro che parlare di brillantezza o di forma, in questa fase, non ha senso. Stamattina eravamo in campo a fare le navette e a lavorare sulla forza. Credo che il carico si sia visto soprattutto nel secondo tempo. Tra l’altro, alcuni ragazzi avevano problemini fisici e ho preferito risparmiarli in vista dei prossimi giorni di attività. A me interessavano l’approccio e l’applicazione. Da questo punto di vista sono molto soddisfatto. Con questo atteggiamento possiamo solo migliorare”.

Sulla parte puramente tattica: “Il modulo che adottiamo è molto dispendioso, si pressa alti e si sfruttano moltissimo le fasce. Stamattina il prof ha sviluppato il suo lavoro concentrandosi sulla forza e sulla resistenza. Nella difficoltà, questo pomeriggio, è uscita la voglia di fare qualcosa in più per vincere la partita. Nei prossimi giorni dovremo mettere nelle gambe e nella testa minuti in più. Per adesso va bene così”.