Ginosa, Francesco Loconte ai microfoni: "Spero di superare i 20 goal"

Francesco Loconte, attaccante del Ginosa, ai microfoni della pagina ufficiale della società biancazzurra esprime tutto il suo entusiasmo per la prossima stagione, vetrina importante per il gruppo. "La felicità è enorme poiché abbiamo fatto una stagione bellissima l'anno scorso e, dunque, l'Eccellenza è il giusto premio".

Il bomber, 20 goal in Promozione lo scorso anno, evidenzia l'importanza di raggiungere il giusto feeling con i propri compagni, per raggiungere grandi traguardi: "Avverto una buona sensazione soprattutto per i nuovi arrivati, si sono integrati bene e sono davvero contento di quello che si sta costruendo".

Infine, Loconte si rivolge ai tifosi biancazzurri: "La mia priorità era quella di tornare a Ginosa, ho dovuto rifiutare un bel po di squadre interessate al mio cartellino. Prometto di sudare per la maglia e dare sempre il massimo. Spero di superare i 20 goal dell'anno scorso".