Ginosa, Vito Colaianni: "Il gruppo rappresenta un valore aggiunto"

Vito Colaianni, uno dei volti nuovi del Ginosa formato Eccellenza, esprime le sue impressioni in vista del campionato, ai microfoni della pagina ufficiale della società biancazzurra. "Il gruppo è giovane e questo conta tanto. I compagni di squadra più esperti rappresentano un valore aggiunto" ha voluto sottolineare l'ex Fortis Altamura. La stabilità del progetto, conta moltissimo, poiché affrontare una categoria importante come l'Eccellenza non è mai facile e richiede tanto impegno, determinazione e responsabilità.

"L'importante nel calcio è trovare un progetto importante che crede in quello che svolge" ha voluto evidenziare l'originario di Bari. Il curriculum di Colaianni è di tutto rispetto. Esperienza cruciali per la crescita con alcune società di Serie D, indossando la casacca del Vastese, Team Altamura, Milano City e Roccella. Il difensore centrale spiega perchè ha scelto la società ginosina: "Il progetto Ginosa è un progetto reale e non ci ho pensato due volte a sposare tale società. Il mister e la società sono molto preparati".