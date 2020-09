Dopo le voci insistenti della scorsa settimana su un possibile arrivo di Nenè in riva allo jonio, l'acquisto dell'esperto attaccante ex Cagliari sfuma definitivamente. Sia il Taranto che il Siena erano in corsa per il grande colpo di mercato, ma il calciatore attraverso un post sul proprio profilo Facebook ha comunicato di aver scelto la casacca del Leixoes, club di seconda divisione portoghese.