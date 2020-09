Brindisi, esordio ok: 5-0 alla Luzzese

Buona la prima uscita stagionale del Brindisi: i biancazzurri hanno superato in amichevole nel pomeriggio 5-0 la Luzzese, compagine calabrese militante nel campionato di Prima Categoria. Apre le marcature il neo capitano Pietro Sicignano con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, seguono poi le reti di Palazzo, Iaia, Cerone e Palumbo.

Soddisfatto della prestazione mister Claudio De Luca che al termine dell’incontro ha parlato così ai microfoni dei colleghi di Studio 100: ''Sappiamo che c’è tanto da lavorare, è un gruppo nuovo però ci sono stati degli ottimi spunti. I ragazzi hanno messo in pratica diverse situazioni in base alle nostre caratteristiche e sono stati bravi soprattutto nella fase offensiva. Non abbiamo rischiato niente, dopo un po’ magari abbiamo accusato la fatica dei carichi di lavoro, però la strada è questa ed il lavoro da fare è tanto.

Ci sono diverse situazioni da migliorare, oggi il risultato non era importante, l’importante è che si continui a crescere. Sapevamo di essere una squadra in pieno lavoro e quindi dobbiamo ovviamente continuare su questa strada. Bene anche le palle inattive che stiamo provando in questi giorni e che hanno portato ai primi due gol, ottimo anche il movimento dei ragazzi che ovviamente va migliorato tanto, però le indicazioni sono positive e siamo sulla strada giusta''.