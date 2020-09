La Potenza dello Sport, evento ben riuscito e promosso dall'ASI

Si è svolta nella giornata odierna presso il Parco Montereale di Potenza, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, la manifestazione socio–sportiva denominata “La Potenza dello Sport”.

L’evento, dedicato a famiglie e bambini del capoluogo lucano, organizzato e promosso da A.S.I. Potenza, ha registrato un importante numero di partecipanti, per una domenica di sport ma soprattutto dal fondamentale impatto sociale. Si è tenuta infatti una raccolta fondi in favore dell’Associazione Cucciolo Onlus, realtà associativa che si prodiga quotidianamente per i piccoli prematuri del reparto di neonatologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

All'interno della suggestiva cornice del Parco di Montereale, autentico polmone verde della città, sono state allestite varie postazioni relative a diverse discipline sportive, come kickboxing, mini volley, basket e street soccer, oltre all'intrattenimento musicale a cura di Radio Potenza Centrale.

Ospite della giornata anche il Presidente del Potenza, Salvatore Caiata: "È per me stato particolarmente importante quanto piacevole prendervi parte. Sempre più convinto dell'importanza socio-educativa dello sport. Lo sport ha come poche cose al mondo la capacità nello stesso tempo di unire, emozionare, educare al rispetto dell'altro e alla condivisione, di insegnare a rispettare i tempi e gli impegni, e non per ultimo, predisporre a porsi degli obiettivi e cercare di perseguirli. Lo sport è la vera alternativa al degrado sociale a cui le giovani generazioni sono esposte al giorno d'oggi. Incentivare lo sport è la base di una politica sociale valida".

A margine dell’iniziativa è intervenuto il Presidente A.S.I. Potenza, Luigi Laguardia: "Ritengo di vitale importanza, in particolar modo per i più giovani dei nostri territori, lo svolgimento di qualsivoglia attività sportiva, non solo come svago ma come vero e proprio volano disciplinare, educativo e sociale. In un complicatissimo periodo dal punto di vista storico, politico, sociale ed economico, il mio plauso è rivolto e tutti coloro che dedicano volontariamente e con passione non solo il proprio tempo libero, bensì energie e qualunque tipo di risorsa con l’unico fine di accrescere, soprattutto dal punto di vista comportamentale, coloro che rappresentano le generazioni future. Sono piacevolmente obbligato – continua Laguardia – a dilungarmi con una serie di doverosi ringraziamenti. La mia idea di Potenza dello Sport è stata condivisa con entusiasmo e senza esitazioni. Ringrazio il Comune di Potenza, nella persona dell’Assessore allo Sport Patrizia Guma per aver concesso il gratuito patrocinio e l’uso del suolo pubblico di Montereale. Ringrazio coloro che ci hanno messo volontà, anima e cuore nel supportarmi per l’organizzazione di un evento low budget, che non ha assolutamente usufruito di alcun fondo pubblico: Powerfight, Pm Volley, Basilia Basket, Pesi Scomodi, Sparkly, Asso Potenza, Lykos, Asd Seventeen, Asd Beato Bonaventura, Coluzzi Service, Radio Potenza Centrale. Ringrazio Rotaract Club, le Forze dell’Ordine la Croce Rossa e l’Associazione di Protezione Civile Falchi della Lucania, per aver contribuito in maniera determinante alla perfetta riuscita della manifestazione e all'incolumità fisica di tutti i partecipanti. L’auspicio – conclude Laguardia – è quello che la Potenza dello Sport diventi un appuntamento fisso nel panorama sociale e sportivo della città, che non rimanga solo una buona iniziativa fine a stessa e che magari rappresenti uno dei primi passi nel ritorno alla normalità".

Domenico Pace