Roccella, Bruno: "Possiamo riprendere a lavorare sul mercato"

Il presidente del Roccella, Bruno, intervenuto a Gazzetta del Sud, ha parlato dei piani del club dopo la restituzione della serie D:

"Il verdetto, nel processo d’appello a nostro favore ci consente ora, anche se in notevole ritardo rispetto a quasi tutte le società di Serie D del nostro girone, di riprendere tutte le trattative sospese in termini di allestimento della squadra. È giusto, quindi, far sapere ai nostri tanti tifosi, che, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, come società faremo di tutto, accogliendo le richieste avanzate dall’allenatore Franco Galati e dal ds Cecco Curtale, per allestire una squadra in grado di ben figurare e di centrare per il settimo anno consecutivo la permanenza nel prestigioso e massimo campionato dilettantistico nazionale".