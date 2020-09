La Cittanovese di mister Infantino tornerà in campo lunedì pomeriggio per riprendere la preparazione in vista del prossimo campionato di serie D

Nei prossimi sette giorni, la squadra giallorossa sosterrà due gare amichevoli:

- mercoledì 9, ore 17, sfida alla Bovalinese

- sabato 12, ore ore, sfida al Sambiase