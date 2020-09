San Luca, Federico è il nuovo responsabile area tecnica

Novità in casa San Luca, che ha annunciato di aver affidato a Vincenzo Federico l'incarico di responsabile dell'area tecnica.

Ex dirigente di Bovalinese e Roccella, Federico lavorerà al fianco degli altri dirigenti nella costruzione e gestione della squadra.

Di seguito la nota del club:

ASD San Luca comunica di aver affidato a Vincenzo Federico l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica del Club. In questa nuova veste lavorerà a stretto contatto con il Club Manager Francesco Romeo in vista della stagione sportiva in corso.

Il Dott. Vincenzo Federico, in passato, ha ricoperto importanti incarichi in giro per la Calabria: una lunga esperienza, a più riprese, all’interno della Bovalinese che l’ha visto, tra l’altro, protagonista di importanti successi sportivi nella presidenza Ferrigno. Nella stagione 2011/12 è stato Responsabile del Settore Giovanile all’interno della Vibonese Calcio in Serie C/2 e successivamente ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo del Roccella Calcio in Serie D.

Federico esprime qualità e valori che sono alla base del nostro Club – ha dichiarato il presidente dell’ASD San Luca Francesco Giampaolo – Siamo felici di accogliere all’interno dell’ASD San Luca una figura così importante. Insieme a lui potremo puntare a migliorare il nostro Club nel cammino che faremo insieme, per un progetto impegnativo ma avvincente che richiederà grandi energie e dedizione. Sono certo che saprà trasferire la sua esperienza e la sua visione di calcio a tutto il Club, sarà un importante punto di riferimento per tutti”.