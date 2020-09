Potenza, si spinge forte per Pozzer Per la difesa obiettivo Bergamelli

Per la porta il riferimento costante è degli ultimi giorni è sempre lo stesso. Il Potenza vuole fortemente Giacomo Pozzer tra i pali. Il classe 2001 di proprietà dell'Inter è l'obiettivo principali del club rossoblu che starebbe in vantaggio sulle altre pretendenti. Nelle ultime ore si è aperta invece la trattativa per l'esperto difensore centrale Dario Bergamelli della Ternana. Il 33enne centrale difensivo è in scadenza di contratto nel 2021 con gli umbri ed è graditissimo al tecnico Mario Somma. Per l'allenatore rossoblu sarebbe la prima scelta sul mercato e nei prossimi giorni si capirà se l'operazione sarà fattibile.