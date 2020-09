UFFICIALE - F. Andria: tris di acquisti per i federiciani

Triplo colpo per il ds della Fidelis Andria Riccardo Di Bari che nella mattinata odierna si è assicurato le prestazioni di Filippo Petrarca, Andrea Venturini e Paolo Riggio.

Petrarca è un portiere classe 2001 che arriva a titolo temporaneo dal Lecce dopo aver disputato una stagione da protagonista con la maglia giallorossa nel campionato di Primavera-2b, totalizzando 13 presenze. L'estremo difensore era già nel giro della prima squadra.Colpo di spessore nel reparto difensivo con l'arrivo di Andrea Venturini , classe '96 che nella scorsa stagione ha vinto la massima serie dilettantistica con la maglia del Mantova. Nonostante la giovane età vanta più di 70 presenze nel professionismo con le maglie di Ravenna e Rimini. Forte fisicamente e abile tecnicamente, Venturini sarà un jolly difensivo per il tecnico Panarelli. Innesto under per il centrocampo biancazzurro con l'arrivo di Paolo Riggio. L'esterno sinistro classe 2002 arriva a titolo temporaneo dal Real Agro Aversa. Con la maglia campana nella scorsa stagione è stato protagonista della vittoria del campionato di Eccellenza.