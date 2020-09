La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha trovato l’accordo con l’ A.C Pisa Sporting Club 1909 per il prestito fino al 2021 del calciatore Riccardo Perazzolo.Per il difensore classe 2001 cresciuto nelle vivaio dell’Hellas Verona, e dopo aver vestito le maglie di Torino, Sassuolo e Pisa, questa sarà la sua prima stagione da professionista.