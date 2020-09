Un ritorno per il Francavilla. Il difensore centrale Carmine Pagano dopo un solo anno sarà nuovamente rossoblu. Nella passata stagione al San Tommaso, ha militato per quattro stagioni nelle fila sinniche totalizzando 89 presenze e 4 gol. Così il difensore campano diventa il primo acquisto per Lazic per il reparto arretrato.