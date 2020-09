Virtus Laterza, intervista esclusiva a Francesco Russo

Francesco Russo, allenatore della Virtus Laterza under 17, interviene ai microfoni di IamCalcio Taranto parlando della sua nuova esperienza con la compagine laertina. Il tecnico dopo diverse esperienze nei settori giovani del Parma club Ginosa, Invicta Matera e in prima squadra Juniores Laterza, ha voluto sottolineare la motivazione principale che l'ha spinto a sposare il progetto della Virtus.

Mister, buonasera, quale sarà il suo ruolo nella società Virtus Laterza?

Il ruolo principale sarà quello di responsabile del settore giovanile under 17 ma nel momento del bisogno sono a disposizione dei miei colleghi della scuola calcio.

Quale è stata la motivazione principale che ti ha spinto a scegliere il progetto della Virtus Laterza?

Principalmente accetto il progetto della Virtus Laterza per stima e amicizia nei confronti del tecnico Salluce. Quest'ultimo è una persona seria e competente e certamente il progetto societario rispecchia le stesse caratteristiche.

Pensa di dover cambiare qualcosa rispetto alle passate esperienze con il Parma club, Invicta Matera e Laterza?

Da tutte le esperienze posso trarre aspetti positivi e negativi, utili per la crescita personale e professionale. Dopo il percorso con la prima squadra in Promozione seppur breve e con poche partite, ho compreso pienamente che la mia direzione principale nel panorama calcistico è quello rivolto ai giovani. Con loro non ho mai avuto problemi di gestione, facendo leva soprattutto sul feeling e il far gruppo. Il mio modo di rapportarmi con i ragazzi è e sarà sempre lo stesso.