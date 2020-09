Taranto, Montervino vuole chiudere per Sambou

Il calciomercato per il Taranto non è ancora terminato. La compagine guidata da Giuseppe Laterza ha fatto ritorno nella città di Taranto per continuare il lavoro cominciato durante il ritiro di Pietralunga. Intanto, il direttore sportivo rossoblù Francesco Montervino, prepara altri colpi per puntellare soprattutto il reparto offensivo del tecnico ex Fasano. L'obiettivo è Boubacarr Sambou.

Secondo quanto ha riportato MondoRossoblù.it, l'ala destra si è svincolata dopo l'esperienza tra i professionisti con la casacca del Picerno e, dunque, è nel mirino del Taranto. Tuttavia, le pretendenti non mancano dal momento che il calciatore è corteggiato dalla Fidelis Andria e dal Molfetta. Anche il Team Altamura, secondo le indiscrezioni giunte dal quotidiano rossoblù ha contattato l'entourage del calciatore per comprendere la fattibilità dell'affare.