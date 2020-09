Calciomercato Castellaneta, acquistati Fonzino e Armenise

Il calciomercato in casa Castellaneta inizia a prendere forma. Nella serata odierna, come riporta il comunicato stampa ufficiale della compagine biancorossa, la società del presidente Tarquinio ha acquistato due calciatori: Francesco Fonzino e Michele Armenise, entrambi centrocampisti.

Fonzino proviene dalle giovanili del Taranto ed è un classe 1995 interessante soprattutto in fase offensiva. Armenise, classe 1997, proviene dal settore giovanile del Bari e nel proprio curriculum vanta esperienze in Serie D. Sotto il punto di vista realizzativa, il centrocampista ha un grande fiuto per il goal: 9 nella scorsa stagione con il Noicattaro. Armenise è anche un ottimo assist-man, ben 16 sempre nello scorso campionato. Innesti importanti, dunque, per mister Danza.