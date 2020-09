Italcave Real Statte, Margarito: "Orgogliosa e fiera della permanenza"

Valentina Margarito è pronta ad affrontare una nuova stagione con la maglia dell'Italcave Real Statte. Il capitano della compagine femminile di futsal è in maglia rossoblù da 16 stagioni consecutive e, dunque, risulta alquanto doveroso identificarla come una bandiera. La sua prima analisi parte dall'ultima stagione vissuta in maniera piuttosto travagliata per l'emergenza Covid-19: "Quando interrompi una passione legata al futsal in questo modo brusco, è sempre una grossa sofferenza. Il distacco improvviso con le altre ragazze, non è stato duro. Certamente, lo dico anche da capitano, le compagne di squadre e la società, in questo periodo, sono mancate parecchio".

Inoltre, Margarito evidenzia una questione già messa in luce dal tecnico Tony Marzella: la sospensione e conclusione del campionato da primi in classifica non riconosciuto, non riconosciuto dai vertici del calcio a 5. "Non meritavamo questo trattamento, dopo che ci siamo fatti promotori insieme alla Divisione calcio a 5 della nascita del calcio femminile. Meritavamo quantomeno una risposta ma, adesso, guardiamo alla prossima stagione a testa alta" ha concluso il capitano dell'Italcave Real Statte, Valentina Margarito.

L'ultimo pensiero è sulla permanenza in rossoblù: "Sono sedici anni che vesto questa maglia, ne sono orgogliosa e fiera. Continuo a vivere un vero e proprio matrimonio con l'Italcave Real Statte, un progetto che ogni anno si mostra sempre più competitivo. Posso dire che rappresentiamo una vera e propria famiglia".