Real Agro Aversa. Firma un giovane portiere scuola Napoli

Il Real Agro Aversa mette a segno un grande colpo tra i pali. A difendere la porta normanna ci sarà il 18enne (classe 2002) Vincenzo Mancino, che già da qualche giorno si sta allenando con i nuovi compagni di squadra a disposizione di mister Antonio De Stefano.

Il promettente estremo difensore arriva dal Napoli e nei giorni scorsi ha firmato il contratto che lo lega ai colori granata alla presenza dell'avvocato Enrico Pagnotta e dell'agente del calciatore Raffaele Pianese. Ennesimo importante acquisto del presidente Guglielmo Pellegrino che non vuole lasciare nulla di intentato in vista dell'ormai imminente inizio del campionato di Serie D.

Mancino, dopo la scuola calcio col Real Casarea, ha fatto praticamente tutta la trafila del settore giovanile con il Napoli. E' stato ingaggiato dal club azzurro a 14 anni ed ha disputato i campionati Under 15, Under 16, Under 17 e l'anno scorso è stato in Primavera.

"E' la mia prima esperienza tra i grandi - ha detto il 18enne Mancino - e non vedo l'ora di essere protagonista in Serie D con la mia nuova maglia. Ho grande entusiasmo e sto vivendo con gioia questi giorni. E' un'avventura fantastico che voglio vivermi giorno dopo giorno. C'è un progetto serio che mi ha convinto e sono onorato di indossare questa maglia"

Ufficio Stampa Real Agro Aversa